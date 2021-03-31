سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة سنغافورة

سنغافورة (وام)

قدم جمال عبدالله السويدي، أمس الأول، أوراق اعتماده إلى فخامة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، سفيراً للدولة لدى سنغافورة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في قصر الرئاسة.

ونقل السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة الرئيسة حليمة يعقوب وتمنياتهم لبلادها وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، حمّلت الرئيسة يعقوب، السفير، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومةً وشعباً مزيداً من التطور والنماء.

وتمنّت فخامتها للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.