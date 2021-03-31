التراث على جسر دلما

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال الرسومات التجميلية لجدران جسر دلما، الواقع على شارع سلطان بن زايد الأول (المرور) في جزيرة أبوظبي، وذلك بتزيين مساحة 630 متراً مربعاً بعشرات الرسومات الفنية الإبداعية الجاذبة، التي تعكس ثقافة المجتمع ورقيه وقيمه، وتحاكي عناصر التراث الإماراتي والبيئة والمعالم المحلية.

وهدفت الأعمال إلى تجميل جدران الجسر برسومات تشع بالحيوية والبهجة والجمال في المنطقة، لإسعاد سكانها ومرتاديها ومستخدمي الطريق، وكذلك تنمية الذوق العام والإعلاء من ثقافة أفراد المجتمع، واستغلال حوائط الجسور بشكل هادف، حيث يعتبر الرسم على الجدران واحداً من أرقى عناصر الديكور والتجميل.

وظهرت جدران الجسر بحلّة جديدة، ورسومات فنية أنيقة، ذات ألوان زاهية متناسقة، مستمدة من مكونات الحياة الإماراتية، وجعلت المكان يبدو بصورة أكثر بهاءً، حيث تنوعت الرسومات لتحاكي عناصر البيئات المحلية (البحرية، والبرية، والجبلية، والزراعية)، مثل أشجار النخيل والإبل والخيول، بالإضافة إلى تجسيد المعالم القديمة، مثل القلاع والحصون وقباب المساجد، وغيرها من الرسومات القادرة على جلب السعادة إلى أفراد المجتمع. وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على استقطاب وتنفيذ الأفكار الإبداعية الجديدة لتجميل الأماكن العامة بطرق مبتكرة، تساهم في تثقيف أفراد المجتمع، وتحوّل المرافق العامة إلى تحف فنية أنيقة، تتماشى مع المظهر الجمالي الذي تتمتع به أبوظبي، والنهضة العمرانية الحديثة والمتطورة.