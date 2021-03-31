«جامعة خليفة».. 5 نجوم في 7 مجالات

أبوظبي (وام)

حصلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على تقييم 5 نجوم في سبع مجالات ضمن تقييم مؤسسة «كيو إس» القائم على النجوم. وشملت المجالات التعليم والتوظيف والبحوث والمستوى الدولي والمرافق والابتكار إضافة لتخصص الهندسة البترولية. وتم تكريم الجامعة، خلال حفل خاص نظمته مؤسسة «كيو إس» بحضور الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. ويعبر تقييم الخمس نجوم في «كيو إس» عن أداء الجامعة المتميز، حيث يعتبر معياراً للمستوى العالمي الذي تحظى به المؤسسة في مجموعة كبيرة من المجالات تشمل السمعة المتميزة التي تتمتع بها والمرافق البحثية المتطورة وأعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين والمتخصصين في التعليم والبحوث، واستوفت الجامعة جميع تلك المقاييس بجدارة لتحظى بتقييم 5 نجوم. ويوفر نظام تصنيف النجوم لمؤسسة «كيو إس» نظرة تفصيلية للمؤسسات الأكاديمية، ويحدد الجامعات الأفضل في مجالات معينة.

ويسمح النظام للطلبة بالحصول على صورة أوسع لمواصفات الجامعات في جميع أنحاء العالم والاطلاع على مختلف الجوانب التعليمية والبحثية وتوظيف الخريجين والمرافق الرياضية والمشاركة المجتمعية، كما تقوم عملية التدقيق للنظام بتقييم المؤسسات في أكثر من 50 مؤشراً مختلفاً.

ولتحقيق تصنيف 5 نجوم يجب أن تحصل الجامعة على مجموع إجمالي لا يقل عن 700 نقطة من أصل 1000 نقطة، كما يجب أن تشمل الهيئة الأكاديمية في الجامعة على 5% على الأقل من الأكاديميين الدوليين و5% من الطلبة الدوليين، وأن تحصل على 70 نقطة، أو أكثر في فئة بيئة التعلم و85 نقطة، أو أكثر في فئة التوظيف.

أما في فئة البحث، فيتوجب على الجامعة أن يكون لديها 150 مرجعاً أكاديمياً أو ثلاثة استشهادات لكل عضو هيئة أكاديمية وإذا تم تقييمها في فئة التطوير الأكاديمي، فيجب أن تحصل على 105 نقاط في مجال التدريس.