تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية بالدولة بفعل الضباب.

وناشد المركز، في بيان، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً، من الساعة 00:30 وحتى الساعة 08:00 من صباح الغد.