«صندوق الوطن» يُطلق معسكر الربيع 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «صندوق الوطن» إطلاق معسكر الربيع 2021، والذي يُقدم برنامجاً مُكثفاً متعدد الاختصاصات للطلبة بهدف تعريفهم بالتخصصات والمعارف المتقدمة التي ستقوم عليها الصناعات المستقبلية كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

سيستمر معسكر الربيع خلال الفترة من 28 مارس وحتى 8 أبريل، ويستقطب 220 طالباً وطالبة من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر؛ بهدف تعريفهم بالتطبيقات المختلفة لتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

يتضمن المعسكر مستويين: يستهدف المستوى الأول الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة من الصف السادس وحتى الصف الثامن، حيث سيتم تدريسهم أساليب التفكير المبتكر للتوصل إلى حلول للقضايا الملحّة التي تواجه العالم اليوم عبر تطبيق مهارات البرمجة في مشاريع واقعية، إلى جانب التعرف على فرص العمل المتاحة في هذا المجال، كما سيُتاح لهم فرصةً لتقريب المفاهيم المختلفة في الهندسة والتكنولوجيا والفنون والعلوم والرياضيات، وتطبيقها بشكل عملي على مشاكل واقعية من خلال العمل على مشروع نهائي سيقومون باختياره حسب ميولهم، وذلك لاستعراض المهارات التي تعلموها واختبار قابليتها للتطبيق في مواقف الحياة اليومية.

أما طلاب المرحلة الثانوية من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، فسيتعلمون التطبيقات العملية لعلوم الكيمياء والطب والهندسة في الحياة اليومية، وكيفية توظيف هذه المهارات لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجه العالم.

هند باقر

وقالت هند باقر مدير عام صندوق الوطن: يأتي إطلاق معسكر الربيع في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها «صندوق الوطن»؛ بهدف المساهمة في الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتوجيهها نحو المجالات والتخصصات التي تخدم خطط التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال دعمهم وتحفيزهم على اكتساب المهارات والخبرات العالية التي تواكب مُتطلبات العصر في القرن الحادي والعشرين، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة في مختلف المبادرات والمشاريع التنموية التي تُحقق مستقبلاً مُشرقاً لجميع أبناء الوطن.

قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الدار العقارية: «يمثل برنامج (موهبتنا) فرصة فريدة للطلاب الموهوبين في جميع أنحاء الإمارات لصقل مواهبهم وقدراتهم لاكتساب المعرفة الجوهرية للمستقبل».

وأضاف المهندس شامس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة علي وأولاده القابضة: «تفتخر شركة علي وأولاده أن يكون لها دور في المساهمة بالبرامج التي تطور أبناء وشباب هذا الوطن المعطاء، وأن تؤدي جزءاً من دورها وواجبها تجاه هذا الوطن المعطاء».

المعسكر

سيُقام المعسكر بالشراكة مع مؤسسة «إيفي كامبس» المتخصصة في تقديم برامج التعليم التكميلية الهادفة إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بأرقى جامعات العالم، وهو ما يفتح أمامهم آفاقاً مستقبلية واعدة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ويأتي المعسكر في إطار برنامج «موهبتنا» الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية من طلبة المدارس، وتمكينهم من تطوير قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم، بما يؤدي إلى إعداد جيل إماراتي قادر على صناعة مستقبل أفضل للدولة. ويهدف البرنامج لاكتشاف 2000 طالب موهوب، ورعاية 500 منهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بأفضل جامعات العالم. تم إطلاق مبادرة «موهبتنا»، برعاية ودعم من شركة الدار العقارية و«علي وأولاده» و«إعمار العقارية».