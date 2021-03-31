اختتام اختبارات الدفعة الثانية من «دبي الدولية للقرآن»

دبي (الاتحاد)

اختتمت لجنة التحكيم المبدئية التي شكلتها اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اختباراتها للدفعة الثانية من المتسابقين المتقدمين لتمثيل بلدانهم في الدورة الـ 24 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي أطلق عليها دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وتنطلق فعالياتها ابتداءً من 14 أبريل المقبل في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وكانت اللجنة قد بدأت أولى الاختبارات الأحد الماضي، بمشاركة عدد من المرشحين الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل الدول التي ينتمون لها.

وقال محمد الحمادي، المكلف بمهام وحدة المسابقات بالجائزة: إن إجراء هذه الاختبارات المبدئية ستتواصل تباعاً، وتهدف إلى التأكد من درجة الحفظ والتجويد لدى المتسابقين تمهيداً لاعتمادهم بشكل نهائي لخوض المنافسة في الدورة الرابعة والعشرين خلال رمضان المقبل.

وتقدم الحمادي بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم المبدئية لحرصهم على اختيار أفضل المرشحين للمسابقة، وذلك لأن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تمتاز بالسمعة المتميزة والكفاءة، وتعتبر واحدة من أكبر المسابقات القرآنية العالمية، وتحظى بمتابعة واسعة.

ترقب

وأوضح محمد الحمادي أن جميع الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم تترقب وباهتمام بالغ المشاركة فيها والفوز بالمراكز المتقدمة عوضاً عن مكافآتها السخية للفائزين، والتي يحصل بموجبها الفائز بالمركز الأول على مبلغ 250.000 درهم والمركز الثاني 200.000 درهم والمركز الثالث 150.000 درهم والمركز الرابع 65.000 درهم والمركز الخامس 60.000 درهم والمركز السادس 55.000 درهم والمركز السابع 50.000 درهم والمركز الثامن 45.000 درهم والمركز التاسع 40.000 درهم والمركز العاشر 35.000 درهم، أما الحاصلون على درجة 80% فما فوق فيحصل كل منهم على 30.000 درهم، والحاصلون على درجة حفظ 70% إلى 79% يحصل كل منهم على 25.000 درهم، أما الحاصلون على درجة حفظ 70% وما دون فيحصل كل منهم على مبلغ 20.000 درهم. وستواصل اللجنة تباعاً إجراء هذه الاختبارات تمهيداً لإعداد القائمة النهائية للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار المبدئي، وتقديمها للجنة المنظمة الجائزة لاعتمادها بصفة رسمية.