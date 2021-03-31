النيابة العامة للدولة تنظم محاضرة

أبوظبي (وام)

نظمت النيابة العامة للدولة محاضرة عن «التقييم المتبادل للدول في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في رفع كفاءة التقييم المتبادل»، ألقاها الدكتور أحمد راشد الظنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة.

تناولت المحاضرة أربعة محاور، شملت التعريف بالتقييم المتبادل لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنظمة الفاتف والمينافاتف والتوصيات الأربعين والنتائج الإحدى عشرة المباشرة للفعالية وعناصر التقييم «الالتزام الفني - الفعالية»‏‏ ودور النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في رفع كفاءة التقييم المتبادل.

شهد المحاضرة، التي ألقيت عبر نظام الاتصال المرئي، أعضاء من النيابة العامة الاتحادية ونيابات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وجهات إنفاذ القانون في الدولة.