«اجتماعية الوطني» تعتمد تقرير التلاحم الأسري

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال الفلاسي، إن اللجنة اختتمت مناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، باعتمادها تقريرها الذي سيرفع للمجلس لمناقشته خلال جلساته القادمة، مشيراً إلى أن اللجنة بحثت خلال مناقشاتها التحديات التي تواجه التلاحم الأسري في المجتمع الإماراتي، حيث تناولت باهتمام دور الوالدين في الأسرة، ومسؤولياتهما، وأهمية حماية الأسرة الإماراتية وتمكينها من أجل أداء دورها في جو من الأمان والاستقرار العاطفي، مؤكداً أهمية تعزيز وبناء التكاملية مع وزارة تنمية المجتمع، للوصول إلى الأهداف المرجوة.