«الطرق» تؤكد دعمها جهود خفض انبعاثات الكربون

دبي (وام)

أكدت هيئة الطرق والمواصلات دعمها لجهود الدولة والتزامها بالأهداف الرامية إلى التحول لعالم منخفض الكربون، والحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية: «إن (الهيئة) تعمل دوماً على دعم المبادرة الوطنية طويلة المدى، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار: (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، وأن (الهيئة) واحدة من الجهات الحكومية الكبرى التي تأخذ على عاتقها المشاركة في تحمّل مسؤولية الاستدامة البيئية في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بوجه عام، من خلال التحديث الدائم لخططها الاستراتيجية في هذا المجال».