تدشين طرق ومواقف سوق المواشي والأغنام في الصجعة اليوم

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إنجاز مشروع طرق ومواقف سوق المواشي والأغنام في منطقة الصجعة، وتدشينه رسمياً اليوم، وذلك بتكلفة مالية بلغت 13 مليون درهم.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس «الهيئة»: إن المشروع يخدم شريحة كبيرة من المترددين إلى سوق الصجعة للمواشي والأغنام، وذلك من خلال توفير مجموعة من مواقف المركبات والطرق الحديثة التي تواكب أرقى المواصفات العالمية.

ومن جانبها، قالت المهندسة فاطمة الكتبي، مدير إدارة مشاريع الطرق في «الهيئة»: إن المشروع تضمن إنجاز مجموعة من الطرق الحديثة التي تربط سوق المواشي والأغنام الجديد في منطقة الصجعة مع كل من طريق الشارقة - الذيد والطرق الداخلية الرئيسة في منطقة الصجعة الصناعية وشارع الإمارات، مشيرة إلى أن حزمة الطرق التي جرى تنفيذها عبر هذا المشروع ستوفر الجهد والوقت على مرتادي السوق من الزبائن والتجار وسائقي مركبات نقل الماشية والأغنام.