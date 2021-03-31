عبدالله بلحيف يناقش تعزيز منظومة الصحة الحيوانية في الدولة

دبي (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، سبل تعزيز منظومة الصحة الحيوانية في الدولة، ومواءمتها لأفضل المعايير والممارسات العالمية لتحقيق تنمية واستدامة الثروة الحيوانية. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد الحوسني مدير المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والدكتور غازي يحيى الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. اطلع معاليه، خلال اللقاء، على المبادرات والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في المنطقة، وتوجهاتها المستقبلية لتعزيز التعاون مع الجهات المسؤولة عن الصحة الحيوانية في دول المنطقة.