«شرطة أبوظبي»: 3 أساليب رئيسة لـ«الاحتيال الإلكتروني»

ناصر الجابري (أبوظبي)

حذرت شرطة أبوظبي، من 3 أساليب رئيسة يتم استخدامها من قبل المحتالين، بهدف التوصل إلى المعلومات والبيانات الشخصية والحسابات البنكية للمستخدمين، وتتمثل في الاتصال الهاتفي، والرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني.

جاء ذلك، خلال الندوة الافتراضية التي عقدها مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، تحت عنوان: «جرائم النصب المالي والإلكتروني، التحديات وفرص المواجهة»، تزامناً مع حملة «خلك حذر»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بشأن مختلف الأشكال الإلكترونية لعمليات النصب والاحتيال والابتزاز والتوظيف الوهمي، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، ودورها في التصدي للمحتالين.

وقال النقيب محمد راشد العرياني، مدير فرع مكافحة جرائم الاحتيال بشرطة أبوظبي: تتنوع أساليب الاحتيال، ومنها عبر الاتصال الهاتفي، حيث يدعي فيه المحتال أنه يعمل في جهة حكومية أو شبه حكومية، محاولاً بطرق عديدة الوصول للمعلومات البنكية، عبر ادعاء فوز الشخص بجائزة، أو ادعاء أنه موظف في بنك وإيقاف البطاقة، حيث يطلب المحتال الرمز السري الذي يصل عبر رسالة نصية، وبمجرد مشاركة هذا الرمز، فإن المحتال يقوم بتحويل المبالغ لحسابات خارج الدولة، والاستفادة منها في المشتريات عن طريق المواقع الإلكترونية.

وأضاف العرياني: يتمثل الأسلوب الثاني عن طريق الرسائل النصية، والتي تشبه الرسائل الواردة من البنوك، حول حظر البطاقة المصرفية أو الفوز بجائزة وطلب التواصل على رقم يعود للمحتال، بينما يتمثل الأسلوب الثالث في إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتضمن تعبئة البيانات الشخصية، حيث تبدأ عملية الاحتيال بمجرد تعبئة البيانات والوصول للحساب الخاص.

وأشار العرياني إلى ضرورة التواصل مع شرطة أبوظبي عن طريق خدمة أمان، عبر الرقم «8002626»، عند الشك في التعرض لعملية الاحتيال، لافتاً إلى أهمية سرعة الإبلاغ عن عملية الاحتيال لدى البنك الذي يتعامل معه الشخص، ومن ثم إبلاغ الشرطة للتمكن من التصدي وردع المحتال في أسرع وقت ممكن، حيث تعتمد الفترة الزمنية لاستعادة النقود والتمكن من رصد المحتال على سرعة الشخص في الإبلاغ.

ولفت إلى أن المحتالين ليست لديهم قوائم بالأرقام الهاتفية، ولكن يعتمدون على الاتصالات التي تتم عشوائياً، موضحاً أنه لا يوجد عمر معين لضحايا الاحتيال، حيث يستهدف المحتال الشخص الذي يلبي له طلباته ويتوصل لحسابه الشخصي، ولذلك فالمتسرع هو الذي يكون ضحية لهذه العصابات.

طرق الاحتيال

أشار محمد عيسى البلوشي، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أنه تم رصد 3 طرق جديدة للاحتيال مؤخراً، وتشمل الاحتيال عبر العروض الترويجية الوهمية للمطاعم ،وإنشاء مواقع إلكترونية، وتقديم عروض زائفة، والاستيلاء على حسابات الواتساب، والاحتيال عبر طلبات التوصيل الزائفة، وذلك بهدف الوصول إلى المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدمين.

وحذر البلوشي من تهاون البعض في مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتسجيل الأرقام والبيانات في المحال التجارية، ووضع كافة البيانات الشخصية في مواقع التوظيف، وهو الأمر الذي يعزز من قدرة المحتالين على الوصول للمعلومات والبيانات، وإقناع المستخدمين بأنهم يمثلون جهة حكومية أو مالية.