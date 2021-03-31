«السلامة الغذائية» تغلق «مطعم وري جيب تشيكن»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم وري جيب تشيكن» في منطقة الظفرة، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2820672)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة بيع وتحضير الأغذية غير الحلال في المنشأة دون استخراج التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى تخزينها وتحضيرها بنفس المعدات والأدوات المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجدت أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، ويستوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.