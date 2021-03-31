«ملف الإعسار» إلكترونياً في محاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة ( الاتحاد)

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة تسجيل «ملف الإعسار» إلكترونياً، لجميع فئات متعامليها، وشركائها من مكاتب المحاماة، والأفراد، ومكاتب الطباعة ضمن توجهات دائرة المحاكم الاستراتيجية في التحول الرقمي ومحاكم بلا ورق.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة أتاحت للمتعاملين أن يتقدموا بطلبات تسجيل ملفات الإعسار لتسوية التزاماتهم المالية إلكترونياً وبشكل كامل، دون الحاجة لحضورهم شخصياً لمقر الدائرة، باستخدام القنوات الإلكترونية بالدائرة.

وتعد هذه الخدمات تطبيقاً مباشراً لقانون الإعسار الذي يمكّن المدين من تقديم طلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية، في حال توقف عن الدفع لأي من مديونيه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوماً متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. كما يمكن لدائن المدين ومجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن 200000 درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، وفقاً لأحكام القانون.