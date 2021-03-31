إيقاف 16 منشأة غذائية عن العمل وإنذار 979 ومخالفة 129 في مصفوت لدواعي الصحة والسلامة العامة

أوقفت بلدية مصفوت التابعة لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 16 منشأة غذائية عن العمل لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، كما وجهت وحدة التفتيش والرقابة 979 إنذاراً و129 مخالفة لمنشآت غذائية عاملة في مدينة مصفوت.

وفي هذا الصدد أكد السيد سيف غدير الكتبي مدير بلدية مصفوت أن الاهتمام بصحة وسلامة كل مواطن ومقيم هو أهم أولوياتنا ونعمل جاهدين ومكثفين الجهود للتأكد من التزام كافة المنشآت بالتعاليم الواضحة والقواعد الصحيحة حفاظاً على سلامة المجتمع.

وتابع أن الكفاءات المؤهلة كثفت حملات التفتيش على كافة منافذ البيع والأسواق والمنشآت الغذائية حيث سجلت 3845 جولة ميدانية أسفرت عن ضبط ما يزيد على 84 كيلوجراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام، مبيناً أن البلدية تنظم حملات دورية على مدار العام.

وبين الكتبي أن الجهود ستكثف خلال شهر رمضان الفضيل والذي يشهد حركة دائمة ودورية على مدار الساعة على منافذ البيع والمنشآت الغدائية، مبيناً أن وحدة التفتيش أعدت خطة شاملة لتغطية كافة مناطق مدينة مصفوت للتأكد من سلامة المنتجات والمواد الغذائية.



