الطقس غداً صحو بوجه عام وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 15:57 والمد الثاني عند 03:35 الجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:50 والمد الثاني عند الساعة 00:08 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:53.