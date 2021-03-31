القرية العالمية تحصد 3 ألقاب في حفل توزيع جوائز ستيفي

أعلنت القرية العالمية والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة عن فوزها في ثلاث فئات خلال حفل توزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 وهي مسابقات سنوية مفتوحة أمام الشركات التجارية ورجال الأعمال في 17 دولة عبر المنطقة.

وحصدت الوجهة الترفيهية الرائدة ثلاث جوائز تقديراً عن دور تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية في تبسيط الخدمات وتحسين مستوى رضا الضيوف وتوفير أفضل التجارب في فئتها بما يتماشى مع أجندة التحوّل الرقمي للمنتزه وجهود الاستجابة الخاصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحصل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالقرية العالمية على جائزتين من جوائز ستيفي الذهبية للابتكار في فئة تطبيقات خدمات الأعمال والابتكار في فئة تطبيقات الترفيه بالإضافة إلى جائزة فضية للابتكار في فئة تطبيقات معلومات الأعمال. وقد تم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية مع انطلاقة موسم اليوبيل الفضي الحالي حيث لاقى استحساناً كبيراً من قبل المتخصصين في القطاع وضيوف المتنزه على حدٍ سواء نتيجة توفير مزايا بسيطة توفر الراحة للمستخدمين.



وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت طرح التطبيق انضمام أكثر من 33,000 مستخدم جديد مع نمو بنسبة 100٪ في مبيعات التذاكر عبر الإنترنت وزيادة بنسبة 163٪ في مستوى تحميل التطبيق و 127٪ في معدل تقييم متجر التطبيقات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت جاكي اللنبي المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تؤكد التزامنا ببذل الجهود الاستثنائية والحرص على الريادة في مجال الابتكار خلال عملية تصميم وتطوير تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية في ظل ظروف غير اعتيادية مع الكثير من التحديات خلال فترات العمل عن بعد الماضية ..وقد قام فريق تكنولوجيا المعلومات والتسويق في القرية العالمية بتوجيه من إدارتنا الملهمة وبالتعاون مع الوكالات الرقمية العالمية الرائدة "موبي وورلد" و"ديجيتال أوف ثينجز" خلال فترة انتشار الجائحة بالعمل على نحو مستمر في إطار جهود تعاونية مميزة لإعداد التطبيق وإطلاقه في الوقت المناسب بالتزامن مع افتتاح الموسم 25 ..ويُعد تطوير هذا التطبيق جزءاً من مسيرتنا الرقمية المستمرة حيث واصلنا العمل على تحسين الحلول والخدمات وتوفير المزايا الجديدة على امتداد الموسم".

ويوفر التطبيق برنامج تنقل متطور يعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي /GPS/ الأفضل على الإطلاق والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "موبي وورلد" ما ساهم في تحسين تنقل الضيوف من وجهة إلى أخرى داخل القرية العالمية ..ويعتبر التطبيق منصة مركزية للتعرف على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالقرية العالمية حيث يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالنشاطات الجديدة وتوقيت العروض والتجارب المتنوعة وغير ذلك من البيانات الهامة بالنسبة للضيوف.

كما قامت القرية العالمية أيضاً بتطوير نظام الدفع الإلكتروني عبر التطبيق ما أدى إلى تعزيز عمليات الدفع الرقمية في ظل الإجراءات الوقائية.

في الوقت نفسه يمكن للضيوف استخدام التطبيق عبر هواتفهم الذكية لشراء تذاكر الدخول والدفع لخدمات المواقف المدفوعة وشراء بطاقات وجهات ترفيهية المتعددة الاستخدامات وإعادة شحنها حيث يتم إنجاز المعاملات في أقل من 10 ثوانٍ باستخدام خاصية "آبل باي".

ويمكن للضيوف من أصحاب باقات كبار الشخصيات مراقبة ومتابعة استهلاكهم لمحتوى باقاتهم من خلال حساباتهم الخاصة والاستفادة من مجموعة من المميزات الحصرية مثل إعادة شحن بطاقاتهم مع رصيد إضافي مجاني من خلال 3 نقرات فقط ..وقد استطاعت المنصة الرقمية مع مجموعة من المزايا القيمة المتاحة في جميع الأوقات وضع معيار رائد يمكن اعتماده من قبل أصحاب المصلحة في قطاع السياحة والسفر والضيافة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافت اللنبي قائلة: "ستشهد فترة الصيف إجراء مجموعة واسعة من التحسينات الجديدة على التطبيق التي سيستمتع بها ضيوف القرية العالمية في الموسم القادم ..وتعتبر جهودنا للتحول الرقمي كمرحلة من مراحل المسيرة التطويرية المستمرة لتوفير تجارب ترفيهية استثنائية لضيوفنا الأمر الذي نلتزم به عبر جميع عملياتنا وأعمالنا".

وتم إطلاق جوائز ستيفي عام 2002 في الولايات المتحدة ونمت في جميع أنحاء العالم لتكريم الإنجازات والمساهمات الإيجابية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والمختصين في جميع أنحاء العالم ويساهم في تقييم الأعمال المقدّمة للجائزة سنوياً أكثر من 200 مُحكم يمثلون نخبة مختارة من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمبتكرين الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.