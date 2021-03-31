الشارقة الخيرية: مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان

الشارقة (الاتحاد)

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن أبواب وقنوات التبرع مستمرة في تلقي تبرعات الراغبين في دعم مشروع «إفطار صائم»، والذي تتأهب من خلاله لتوزيع مليون وجبة إفطار على الصائمين في 93 موقعاً للإفطار داخل الدولة، إلى جانب توزيع الوجبات على الصائمين في البلدان التي بها فروع للجمعية عبر التنسيق المباشر مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية في تلك البلدان، داعيةً المحسنين إلى دعم المشروع والمساهمة في إنجاحه.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إن اللجنة العليا لحملة شهر رمضان الفضيل تواصل تلقي تبرعات الحملة، لضمان توفير الدعم الكامل وتنفيذ المشاريع المعلن عنها في وقت سابق، مؤكداً أن مشروع إفطار صائم هو أحد هذه المشاريع المشمولة في الحملة، والذي نطمح من خلاله في توزيع مليون وجبة إفطار بشكل مبدئي على الصائمين داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية انتهت بشكل مبكر من إتمام التعاقد مع 31 مطبخاً لتوريد وجبات الإفطار، وتم اختيارها بناء على مدى مطابقة هذه المطابخ للمعايير المحددة من حيث جودة الوجبات ومستوى السلامة واتباع الوسائل الصحية في تجهيز الوجبات، مع التأكيد على الالتزام الكامل باتباع كافة الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وأردف: أن الجمعية حددت 93 موقعاً للتوزيع داخل الدولة تتضمن مداخل ومخارج الإمارة، ومواقع الكثافة السكانية بالعمال وذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، ليتسنى توزيع قرابة 25 ألف وجبة يومياً، بواقع 750 ألف وجبة داخل الدولة على مدار الشهر.