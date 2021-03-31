نشرت القيادة العامة لشرطة عجمان، وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو يظهر عدم التزام أحد السائقين بمسار الطريق، في أحد شوارع الإمارة، مما أدى إلى وقوع حادث سير مروع.
ودعت شرطة عجمان سائقي المركبات إلى ضرورة التقيد بمسار الطريق واتباع خطوط السير الموضحة وعدم تجاوزها تجنباً لوقوع الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات.
شرطة عجمان تدعو سائقي المركبات إلى ضرورة التقيد بمسار الطريق واتباع خطوط السير الموضحة وعدم تجاوزها تجنبا لوقوع الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات pic.twitter.com/kn9HeyTNx4— ajmanpoliceghq (@ajmanpoliceghq) March 31, 2021