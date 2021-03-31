بالفيديو.. حادث مروري يكشف خطورة عدم الالتزام بمسار الطريق!

نشرت القيادة العامة لشرطة عجمان، وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو يظهر عدم التزام أحد السائقين بمسار الطريق، في أحد شوارع الإمارة، مما أدى إلى وقوع حادث سير مروع.

ودعت شرطة عجمان سائقي المركبات إلى ضرورة التقيد بمسار الطريق واتباع خطوط السير الموضحة وعدم تجاوزها تجنباً لوقوع الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات.