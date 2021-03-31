شرطة الفجيرة تدشن لوحات المركبات بتصاميم جديدة

دشنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة اللوحات الجديدة لأرقام المركبات بنموذج حديث ومتميز، بحيث تشمل اللوحات الرياضية واللوحات الخصوصية (الطويلة والقصيرة) بتصميمين متميزين يحملان اسم الفجيرة، أحدهما باللون الأسود والآخر باللون الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتلبية لملاحظاتهم والاهتمام بآرائهم.

كما أكدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن عملية طرح اللوحات الجديدة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/4/2021 للمركبات التي يتم تسجيلها حديثاً أول تجديد ترخيصها، بينما ستتم عملية الاستبدال لكافة المركبات الأخرى، والتي لا يزال ترخيصها سارياً اعتباراً من 2/5/2021.

بالإضافة إلى أنه سيتم استبدال اللوحات العمومية ومختلف الفئات الأخرى كالمقطورات في النصف الثاني من هذا العام الحالي.