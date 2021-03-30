أحمد الريسي يشارك باجتماع اللجنة التنفيذية لـ«الإنتربول»

أبوظبي (وام)

شارك اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، عضو اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية الإنتربول عن قارة آسيا، في اجتماع اللجنة التنفيذية في الدورة 208 لعام 2021 الافتراضية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات بشأن التطورات الدولية وسبل مكافحة شتى أنواع الجرائم، وتعزيز العلاقات والتعاون بين الأجهزة الشرطية حول العالم.

كما ناقش المجتمعون، بشكل مفصل، عدداً من تجارب الدول الأعضاء في الوقاية، وسبل تعزيز الأمن أثناء الأزمة العالمية جراء انتشار فيروس «كوفيد - 19»، ومدى تأثيرها على مؤشرات واتجاهات الجرائم في العالم، وسبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لجعل العالم أكثر أمناً.