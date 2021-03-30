ورشة تدريبية افتراضية في «موارد دبي»

دبي (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل تدريبية افتراضية، بعنوان «كيف تعمل بشكل حر من خلال منصة خبراتي؟» بمشاركة عدد من المسجلين في المنصة التي أطلقتها الدائرة لتكون حلقة الوصل بين أصحاب المهارات والكفاءات الحرة من أبناء الإمارات، والقطاع الخاص والشركات الأجنبية وأيضاً الأفراد المهتمين بالاستفادة من هذه الخدمات المقدمة من أصحاب الخبرات والمهارات الإماراتيين المسجلين في المنصة.

وقدم مختصون في منصة خبراتي خلال الورشة شرحاً وافياً للمشاركين للتعريف بالمنصة التي تعد منصة للخبرات الوطنية، وكيفية فتح وتفعيل حساب للعمل الحر من خلال المنصة، وطريقة العمل عليها، كما قدموا شرحاً وافياً حول الأدوات المتاحة للعاملين بشكل حر، وكيفية عرض خدمة جديدة على المنصة، وكيفية التفاعل مع الإداريين والمتعاملين مع المنصة، بالإضافة لكيفية التسويق لخدمات المشاركين فيها.

وأكدت عائشة المحياس مديرة إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن عدد المسجلين في المنصة يشهد تزايداً يوماً بعد يوم، إذ وصل عدد المسجلين فيها إلى 439 مشاركاً إماراتياً.