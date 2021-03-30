210 آلاف طلب عبر خدمة «وياك» بدبي

دبي (وام)

استقبلت إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي 210 آلاف طلب عبر خدمة «وياك» منذُ إطلاقها في فبراير 2020م وحتى الآن، حيث تشمل الخدمة جميع الوحدات الإدارية المعنية بالقضايا في جميع الأفرع، وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودة تنفيذ القرارات خلال الأطر الزمنية المحددة، وتضمن معها دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة».

وقال عبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي: إن خدمة «وياك» تضم 8 خدمات فرعية تتيح من خلالها المتابعة برقم طلب التسجيل الإلكتروني للدعاوى «السالفة»، والمتابعة برقم الدعوى، ورقم الطلب الذكي، وطلب ربط القضايا باسم المستخدم، وطلبات قسم شؤون رؤساء المحاكم، وخدمة شعبة التحري والاستدلال عن العناوين، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بعدم وجود قضايا، بالإضافة إلى متابعة طلبات الحجز والبيع والصرف.

وأضاف الريس: تم تصميم خدمة «ويّاك» بناء على احتياجات المتعاملين المتعلقة بوجود قناة إلكترونية موحدة من أجل متابعة تنفيذ القرارات وإبداء الملاحظات على الطلبات.