«تنفيذي الشارقة» يستعرض تقرير «العليا للتحول الرقمي»

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

ناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة التي تسهم في تطوير الخدمات، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة العليا للتحول الرقمي حول مشروع الاستراتيجية العامة لمنصة الشارقة الرقمية، وتضمن التقرير العديد من المحاور للاستراتيجية وآليات تقديم الخدمات الرقمية وفق أفضل الإجراءات وأسرعها، كما تضمن عدداً من نماذج المقارنة بين إجراءات الخدمات السابقة والحديثة التي ستوفر سلاسة في تقديم الخدمات مع سرعة الإنجاز وفق جودة عالية.

وتناول التقرير أهداف المشروع الرامية إلى تقديم خدمات متكاملة من خلال ربط الجهات المختلفة لتوفير تجربة سلسة، وتوفير منصة رقمية موحدة تجمع الخدمات الحكومية ولتشكل نقطة تفاعل بين الجهات الحكومية والأفراد، بالإضافة إلى توفير آليات عمل تبسط تقديم الخدمات، وتقلل من خطواتها وزمن إنجازها، وتوفير تجربة للمتعاملين ترتكز على اهتماماتهم ودوافعهم.

وأشاد المجلس بجهود اللجنة العليا للتحول الرقمي في العمل على توفير الخدمات الرقمية بالتعاون مع الجهات المختلفة ضمن منصة رقمية موحدة، واعتمد المجلس عدداً من التوصيات التي تدعم تطوير الخدمات الرقمية.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول الاستفادة من المدارس القديمة غير المستخدمة في الإمارة، وتناول التقرير أعمال الدائرة في حصر المدارس الغير مستخدمة، وتقييم مستواها الإنشائي بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك وفق ثلاث مراحل بدءاً من مدينة الشارقة، ثم المنطقة الوسطى، ثم المنطقة الشرقية.

وتضمن التقرير عدداً من التوصيات التي تدعم مشروعات التعليم، وتوفير الخدمات والبنى التحتية المتنوعة لقاطني مدن ومناطق إمارة الشارقة.

كما اطلع المجلس على تقرير أداء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2020م، وتضمن التقرير المراحل التي عمل عليها الصندوق منذ تأسيسه، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توفير مظلة تأمينية لجميع مواطني إمارة الشارقة من العاملين بدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة. وأوضح التقرير نمو وتطور الأعمال في الصندوق في مختلف الجوانب التشغيلية، وتعزيز التعاون مع الجهات والشركاء، وتوفير قاعدة معلومات للمنتسبين للصندوق، وصرف المنافع التأمينية في مواقيتها وبشكل دقيق.

وأثنى المجلس على التطور الكبير والملحوظ لصندوق الضمان الاجتماعي والإنجازات التي حققها والخطط المستقبلية التي وضعها لنمو الصندوق، وتقديم أفضل الخدمات.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم غدٍ الخميس الموافق 1 أبريل 2021م والمتضمنة مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.