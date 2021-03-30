سفير الدولة بالعراق يقدم أوراق اعتماده

بغداد (وام)

قدم سالم عيسى القطام نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، سفيراً لدولة الإمارات لدى العراق، وذلك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة بغداد.

ونقل السفير إلى معاليه، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب العراق مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة، وأكد بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، حمل معالي الدكتور فؤاد حسين، السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالعراق.