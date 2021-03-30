يستعيد التنفس قبيل التبرع بأعضائه

أبوظبي (الاتحاد) - استعاد مراهق بريطاني القدرة على التنفس بنفسه قبل ساعات من موعد التبرع بأعضائه، بعد أن أعلنت وفاة خلاياه الدماغية، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل».

وقالت الصحيفة، في تقرير مطول، إن لويس روبرتس، البالغ من العمر 18 عاما، صدمته شاحنة صغيرة في مسقط رأسه في مقاطعة ستافوردشاير يوم 13 مارس الجاري، وأصيب بجروح قوية في الرأس.

نقل روبرتس إلى مستشفى جامعة «رويال ستوك»، حيث أبلغت عائلته بأنه توفي دماغياً.

وافقت العائلة على التبرع بأعضاء روبرتس لمساعدة سبعة أشخاص آخرين. لكن، قبل ساعات فقط من الجراحة، بدأ المراهق في التنفس مرة أخرى بمفرده.

وقالت شقيقته جاد «توجهت عند منتصف الليل إلى غرفته. أمسكت بيد لويس وطلبت منه أن يتنفس بعد واحد اثنين ثلاثة»، مضيفة «كنا ننتظر ظهور خط بني على جهاز التنفس الاصطناعي لعدة أيام، لإظهار أنه أخذ نفسا لوحده ولكن لم يكن يظهر شيء».

وأوضحت «عندما قلت: تنفس، ظهر الخط البني وأخذ نفساً (...) قيل لنا: لا. يجب أن يكون ذلك خطأ. الأمر مستحيل، لكننا أخبرناهم: كلا، لويس يسمعنا».

وأكدت أسرة المستشفى أنها تجد صعوبة في تصديق المعجزة التي قالوا إنهم لم يشهدوها من قبل، مشيرين إلى أن المراهق هو ثاني شخص في العالم يحدث له ذلك.