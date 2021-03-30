رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في المغرب

الرباط (وام)

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في العاصمة المغربية الرباط، معالي عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى المملكة المغربية الشقيقة على رأس وفد عسكري يضم عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وتعزيزها وتنميتها في المجال العسكري والدفاعي، وبما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.. كما جرى تبادل الأحاديث حول عدد من الأمور المهمة على الساحة العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة مع الفريق أول عبدالفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق العسكري.

وقال معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي: إن هذه الزيارة الأخوية تأتي في إطار تنمية أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين، وتقوية علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الملكية بالمملكة المغربية الشقيقة، مشيداً بعمق العلاقات القائمة بين البلدين، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات.