«تفاهم» بين «تكافل الداخلية» و«تنمية دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، مذكرة تفاهم بهدف توفير خدمات برنامج «فزعة» التابعة للصندوق، لكبار المواطنين المسجلين في بطاقة ذخر التابعة للهيئة.

تأتي هذه المذكرة في إطار الحرص على تطوير العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وقع المذكرة كل من: العقيد أحمد محمد بو هارون، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية وعضو مجلس الإدارة، وحريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي.

بموجب المذكرة، سيتمكن كبار المواطنين المسجلين في بطاقة ذخر من الحصول على عضوية فزعة والاستفادة من كافة خدمات برنامج فزعة، وهو البرنامج الذي أطلقه الصندوق لتقديم خدمات حصرية ومتنوعة ومميزة للأعضاء المنتسبين.

وقال العقيد أحمد محمد بو هارون: إن الصندوق يحرص على المشاركة في كافة المبادرات والجهود الوطنية الريادية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي، والارتقاء بالعمل والخدمات التكافلية التي تقدم إضافات ذات قيمة للمجتمع.

وأضاف أن برنامج «فزعة» يُعد أحد المبادرات الاجتماعية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة، ويهدف إلى تطوير الترابط الاجتماعي والحفاظ على روابط فعالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات، ويقدم خدمات حصرية ومتنوعة للأعضاء المنتسبين للبرنامج.

وأعرب عن فخره واعتزازه بأن يكون الصندوق جزءاً من الجهود في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات للمجتمع، وتقديم التسهيلات لأفراده، خاصة كبار المواطنين في الدولة.