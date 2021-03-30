تطعيم 600 سائق في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تلقى 600 سائق تابع إلى هيئة رأس الخيمة للمواصلات لقاح «كوفيد-19» وذلك لتوفير أعلى مستويات السلامة للسائقين ومستخدمي وسائل النقل في الإمارة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن حملة التطعيم التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الأيام القليلة الماضية بتطعيم كافة السائقين العاملين في وسائل النقل المختلفة التابعة إلى الهيئة باستثناء عدد بسيط من أصحاب الامراض المزمنة، حيث تقدم كافة السائقين إلى عمل الفحوص المطلوبة، وتلقي جرعتي اللقاح.

وقال محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في الهيئة لـ«الاتحاد»: إن الهيئة بدأت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» اتباع جملة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة كافة مستخدمي وسائل النقل في رأس الخيمة ابتداء من إجراء الفحوص الدورية وتطبيق كافة التدابير الوقائية في وسائل النقل إلى تنظيم حملة التطعيم بلقاح «كوفيد-19». وأشار إلى أن جهود الهيئة متواصلة لتوفير سبل الحماية كافة لأفراد المجتمع، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، مؤكداً أن هذه الحملة عززت دور الهيئة في الاستجابة للإجراءات الاحترازية للجائحة بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات للمتعاملين من سكان وزوار إمارة رأس الخيمة، مثمناً جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتصدي للجائحة وتقديمها الدعم الكامل للهيئة ولقطاعات الأعمال الأخرى في الإمارة.