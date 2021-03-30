«مجتمعية رأس الخيمة» توعي بالإجراءات الاحترازية

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة ممثلة في قسم الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع أفرعها الجغرافية، حملة توعية استهدفت أصحاب المطاعم لمنع توفير الوجبات وتوزيعها أمام المطاعم والمنازل، منعاً للتجمعات من قبل المستفيدين خلال شهر رمضان، وتأتي الحملة، حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة «كوفيد 19» والمطبقة في جميع إمارات الدولة.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بأنه تم تشكيل فريق برئاسة الرائد راشد سعيد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية، لتقديم التوعية لأصحاب المطاعم على مستوى الإمارة بعدم استقبال أي طلب من الجمهور الخارجي في توفير وجبات إفطار صائم، وتوزيعها بشكل عشوائي وأمام المطاعم أو المنازل.