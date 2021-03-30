ندوة تعريفية افتراضية عن «رعايتي»

دبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة تعريفية افتراضية عن منصة «رعايتي» لمقدمي الرعاية الصحية بمشاركة ممثلين من مستشفيات ومراكز طبية عدة في الإمارات الشمالية؛ بهدف التعريف بالمنصة وميزاتها وشرح آلية عملها وفوائد اعتمادها مع التركيز على فوائد التعاون بين مزودي الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتمثل «رعايتي» منصة صحية رقمية تعرض بيانات محدثة لسجلات المرضى، وتقدم حلولاً مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية، من خلال نظام رعاية صحية مركزي ومتكامل يعزز إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية للمرضى في دولة الإمارات عبر ربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتبادل المعلومات، في إطار نظرة موحدة لضمان سلامة المرضى، وتحسين الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية، وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى.

وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أهمية الندوة الافتراضية للتعريف بمنصة «رعايتي» التي تشكل مصدراً للبيانات الشاملة عن الوضع الصحي لسكان الإمارات وجودة الخدمات المقدمة، من خلال توفير بيانات دقيقة لمقدمي خدمات التأمين الصحي والجامعات وللباحثين، مع تطبيق أعلى معايير السرية والخصوصية، من أجل تحويل هدف الرعاية الصحية لرؤية الإمارات 2021 إلى واقع ملموس، لافتاً إلى حرص الوزارة على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من الوصول إلى البيانات الصحية الصحيحة لتقديم الرعاية والعلاج الضروريين للمرضى في الوقت الفعلي، وبالتالي تعزيز جودة رعاية المرضى، وتحويل مشهد الرعاية الصحية في الإمارات إلى الأفضل.

وبينت مباركة إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات الصحية أهمية الندوة الافتراضية، حيث إن منصة رعايتي تركز على المريض لتقديم خدمة أفضل للمجتمعات، وتحسين جودة الصحة والحياة، من خلال تسهيل انتقال المرضى، وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى، وتوفير الوقت والنفقات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية المحدثة لكل مريض تظهر التاريخ المرضي والعلاجات ونوعية الأدوية، وفترة إقامته في المستشفيات، منوهة بالمشاركة المكثفة من مقدمي الرعاية الصحية جديرة بالملاحظة وتدل على تفانيهم والتزامهم بالتعاون مع الجهات الصحية لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.