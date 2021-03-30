«تدوير» يؤكد أهمية تطبيق منظومة السلامة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أمس، فعالية «أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2021»، التي نظمها على مدى يومين، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة للجميع، خلال الظروف العالمية المتغيرة، خاصة في ظل جائحة «كورونا».

وتضمنت الفعاليات عقد ورش عمل، وتنفيذ العديد من الأنشطة الصحية والتدريبية ذات الصلة، إلى جانب تقديم المحاضرات والعروض التوعوية التي تناولت عدة محاور في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) في كلمة بالمناسبة: إن «تنظيم هذا الأسبوع، نابع من كونه منصة مهمة للوقوف على التحديات ووضع خارطة طريق واستعراض كل من استراتيجيات التحسين والتطوير وأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية».

وأضاف أن «أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2021 يأتي ضمن عملنا الدائم والمتواصل لبناء هذه الثقافة بين مختلف المعنيين بقطاع إدارة النفايات بالإمارة، إيماناً منا بأن ثقافة الصحة والسلامة المهنية ستصب في تحقيق التغيير الفعال والمنشود في أداء المؤسسات، وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية للجميع».