16 موقعاً للتبرّع بالدم في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة وهيئة الصحة بدبي، أمس، عن إطلاق حملة للتبرّع بالدم تحت شعار: «أفضل هدية هي إنقاذ حياة»، لمواصلة جهودهما الرسمية المشتركة في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأجل التي تجمعهما بهدف تشجيع أفراد المجتمع بإمارة دبي على التبرّع بالدم.

وستغطّي الحملة، الممتدة على مدار ثلاثة أشهر، اعتباراً من 1 أبريل المقبل، 16 موقعاً في دبي عبر حافلة متطوّرة مخصصة لجمع تبرعات وحدات الدم، التي قدّمتها دبي القابضة لمركز دبي للتبّرع بالدم. وستتجوّل هذه الحافلة داخل مجمّعات دبي القابضة ووجهاتِها التي يقيم ويعمل بها حالياً أكثر 300 ألف شخص، مما سيوفّر تجربة تبرّع مريحة ويضمن مواصلة الالتزام بكافة إجراءات الصحة وممارسات السلامة المتبّعة في مواجهة كوفيد-19.