3 أنشطة لتطوير «الاستثمار الفضائي»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت وكالة الإمارات للفضاء، وجود 3 أنشطة لتطوير محرك الاستثمار الفضائي، وتشمل إنشاء محفز ومنصة الاستثمار الفضائي، وتشكيل مجموعة الاستثمار الملائكي للاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاع الفضاء، إضافة إلى تطوير مسرعات لدعم رواد الأعمال والشركات الفضائية الناشئة.

ووفقاً لتقرير أصدرته الوكالة حول خطة تعزيز الاستثمار الفضائي، فإنه تم اقتراح أنموذجين لإنشاء النشاط الأول المتمثل في محفز ومنصة الاستثمار، عبر وضع آلية لجذب وتسهيل تقديم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الباحثين عن مستثمرين وتسهيل عملية التقييم الفني والقانوني لهذه المشاريع على المستثمرين المحتملين، ومن ثم تسهيل عملية اللقاء والتواصل بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، حيث تقوم وكالة الإمارات للفضاء بتقديم رأيها على هذه العروض أو على المستثمرين المحتملين.

ويشمل النشاط الثاني تشكيل مجموعة الاستثمار الملائكي، وهو كيان يتألف من شركات أو أفراد لديهم اهتمام واستعداد للاستثمار في شركات الفضاء الناشئة، ويتلقى دعماً وتشجيعاً من وكالة الإمارات للفضاء، وله دور في تقييم الصفقات وتقديم التمويل، حيث سيتم اختيار بعض الشركات للالتحاق ببرنامج المسرعات.

وتستهدف مجموعة الاستثمار، بناء جسور التواصل بين المستثمرين المحتملين وخبراء قطاع الفضاء في برامج تمويل إضافية لمشاريع الفضاء وخصوصاً الناشئة، حيث تتمثل الفائدة التي تعود على الشركات في الحصول على رؤية جيدة للتوجهات المستقبلية في الفضاء، وإمكانية تغطية الاحتياجات التقنية لدى الأعمال والتركيز في العمل على نقل التقنيات من القطاعات الأخرى إلى الفضاء، كما تشمل الفوائد المتوقعة على الدولة في تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز الأُفكار المبتكرة وبراءات الاختراعات وحقوق الملكية، إضافة إلى تكوين نظام يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.

النشاط الثالث

ويتضمن النشاط الثالث تطوير مسرعات لدعم رواد الأعمال والشركات، من خلال تقديم الدعم لهم ويشتمل على دورات تدريبية متطورة حول إدارة الأعمال وتقديم المشورة، خصوصاً حول المسائل المالية والقانونية والتسويقية والتوظيف، وأيضاً تسهيل الحصول على التمويل والنمو وتعزيز العلاقات والشراكات مع رواد الصناعة، حيث سيتم اختيار الشركات التي تقوم بخلق قيمة للصناعات على الأرض، مثل الاتصالات والنقل والزراعة وتخطيط الأراضي والمدن وإدارة الموارد الطبيعية وإدارة الكوارث، إضافة إلى مراقبة البيئة والتطبيقات التي تعزز الأمن والحماية.

وتعمل خطة الاستثمار الفضائي، على استدامة نمو شركات وقطاع الفضاء في دولة الإمارات، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسيع الاقتصاد المعرفي، ودعم المصالح الوطنية الأخرى، إضافة إلى تعزيز الشراكة على المستويين الوطني والدولي، وذلك عبر الاستمرار في تنمية دور صناعة الفضاء وتطوير أساليب فعالة لجذب شركات الفضاء، وزيادة الاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية.