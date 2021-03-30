«النقل المتكامل»: تسجيل 574 جهة ومنشأة في 2020

أبوظبي (الاتحاد)

تمّكن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل من تسجيل 574 جهة ومنشأة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حتى نهاية العام 2020، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية حول العالم.

ويعمل المركز حالياً على إعداد خطة تهدف إلى تسريع وتيرة التسجيل من خلال إقامة نظام إلكتروني يمكن الجهات المعنية من إتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك انطلاقاً من حرصه على تسهيل إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع الإشارة إلى أن عملية التسجيل مجانية.

وأكد مركز النقل المتكامل، حرصه على توفير أقصى معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تعزز معايير الأمن والسلامة في وسائل النقل، وتضمن سلامة وصحة العاملين في القطاع، وتقلل من احتمالية وقوع الحوادث في مواقع ومقرات العمل، مشيراً في ذلك إلى أهمية التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد على ضرورة تحقيق الامتثال التام لمعايير ومتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية الصادر عن مركز أبوظبي للصحة العامة. حيث يتولى مركز النقل المتكامل مهام الإشراف على تطبيق تلك المعايير والمتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع النقل والتأكد من ضمان الالتزام بها.

وكان مركز النقل المتكامل قد حصل في شهر ديسمبر الماضي، بعد مراجعة شاملة من قبل مدققين خارجيين لنظام الإدارة البيئية بالمركز، على شهادة «الآيزو 14001» وعلى شهادة «الآيزو 45001» في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية، نظراً لتوفيره بيئة عمل آمنة وصحية واعتماده أفضل المعايير والممارسات في إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية، وقدرته على تلبية احتياجات الجهات المعنية بهذا القطاع بفاعلية وكفاءة عالية.

وأوضح أن التزام الجهات المختلفة بمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان أثناء العمل، ينعكس بشكل إيجابي على أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل وصحة وسلامة الموظفين، ويضمن سير العمل بشكل آمن، ويسهم في إرساء بيئة عمل صحية وخالية من المخاطر والحوادث المهنية.

ووفق آلية متكاملة لإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية في قطاع النقل، يقوم المركز وبالتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، بعدة مهام من بينها حصر وتحديد المنشآت المدرجة ضمن قطاع النقل وتسجيلها وتصنيفها وفقاً لمتطلبات نظام مركز أبوظبي للصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم لها لإعداد أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها وفق نطاق وسياق عملياتها وبما يتوافق مع الإطار العام لنظام مركز أبوظبي للصحة العامة.

ويمنح مركز النقل الجهات التي تندرج في فئة عالية المخاطر وتمتثل امتثالاً كاملاً لمتطلبات إطار السلامة والصحة المهنية، شهادات اعتماد الامتثال بعد إجراء عملية التدقيق والتأكد من تحقيق الامتثال التام لمتطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية.