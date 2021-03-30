«رأس الخيمة للمواصلات» تطلق مبادرة «خلك في البيت»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مبادرة «خلك في البيت» لتحديث بيانات المستفيدين من كبار المواطنين ملاك أرقام مركبات الأجرة.

وقام قسم مركز سعادة المتعاملين في «الهيئة» بتقديم الخدمة لكبار المواطنين إلى منازلهم، وذلك مراعاةً لظروفهم الصحية، وضمان عدم اختلاطهم أثناء تحديث بياناتهم. كما تم الاطلاع على احتياجاتهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام على حرص «الهيئة» البالغ بكبار المواطنين، وتقديم كل الرعاية والتسهيلات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لهم، مشيراً إلى أهمية، مثل هذه المبادرات في تعزيز التواصل وعامل الثقة بين «الهيئة» وكافة فئات المجتمع، وعلى رأسهم كبار المواطنين.

من جانبها، قالت فاطمة حسن الشحي مدير مركز سعادة المتعاملين، إن المبادرة استهدفت كبار المواطنين من ملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة، وذلك ضمن منظومة المبادرات الخدمية المجتمعية التي يقوم بها القسم لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى «إسعاد الناس»، بحسب استراتيجية هيئة رأس الخيمة للمواصلات 2020- 2025.