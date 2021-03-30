الشارقة تنجز 98% من معايير برنامج المدن الصحية

الشارقة (وام)

أكد الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة أن نسبة إنجاز معايير برنامج المدن الصحية وصلت إلى 98 في المائة بناءً على التدقيق الداخلي وما تم تحقيقه خلال الفترة من 2018 حتى 2020 وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية بالشارقة عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أعضاء اللجنة ومنسقيها لمناقشة آخر مستجدات توسعة برنامج الشارقة مدينة صحية.

وأشادت إدارة المدن الصحية في هيئة الشارقة الصحية بجهود الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتوفير بيئة صحية مستدامة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث أصبحت الشارقة أنموذجاً يحتذى به لتنفيذ برنامج المدن الصحية العالمي.

واستعرض الدكتور عبد العزيز المهيري ما تم إنجازه في عام 2020 حيث تم عقد اجتماع افتراضي مع منظمة الصحة العالمية لعرض نتائج التحقيق الداخلي وما تم إنجازه وعقد مجموعة من الاجتماعات مع اللجنة المشتركة مع المدن الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة سبل التصدي لجائحة كورونا إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية من الجهات المشاركة.

وبحث أعضاء اللجنة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضي الإمارة من خلال توحيد الجهود وتكثيفها بما يصب في الصالح العام للأفراد وجمع الموارد والتنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق معايير برنامج المدن الصحية.

من جانبها استعرضت عائشة حسين الحوسني رئيس قسم الابتكار المؤسسي في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة الملف التعريفي للإمارة «وثيقة الشارقة» التي تحتوي على بيانات شاملة عن الإمارة وتهدف إلى إشراك كافة جهاتها ومؤسساتها في توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة اجتماعياً واقتصادياً وصحياً للوصول إلى مجتمع مثالي.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية العمل بيد واحدة لتحقيق أعلى المعايير الصحية والشراكة المؤسسية والمجتمعية للاستيفاء بمتطلبات منظمة الصحة العالمية والدور المهم لمختلف الجهات في تحقيق معايير توسعة نطاق المدن الصحية خاصة في ظل ما يشهده العالم من ظروف صحية استثنائية.