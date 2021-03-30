«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» جاهزة لمنتسبي الخدمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس الأمناء، جاهزية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دعم مشروع الدراسة الجامعية عن بعد لمنتسبي الخدمة الوطنية، من خلال تقديم كافة التسهيلات لتمكين تفعيل هذا البرنامج الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء الإنسان وتطوير الكوادر البشرية الوطنية للمستقبل، من خلال تحقيق التكاملية بين برنامج الخدمة الوطنية ومنظومة التعليم الجامعي والاستفادة من المهارات التي يتعلمها المجندون، خلال فترة تدريبهم في تحسين أدائهم الأكاديمي في التخصصات التي يرغبون بالالتحاق بها.

وأضاف معاليه أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء الإنسان وتطوير الكوادر البشرية الوطنية للمستقبل، من خلال تحقيق التكاملية بين برنامج الخدمة الوطنية ومنظومة التعليم الجامعي والاستفادة من المهارات التي يتعلمها المجندون، خلال فترة تدريبهم في تحسين أدائهم الأكاديمي في التخصصات التي يرغبون بالالتحاق بها.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة، بأن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تملك منظومة رقمية متطورة مكنتها من الاستجابة لمتطلبات التعليم الرقمي وكادراً تدريسياً ملماً بالتقنيات الحديثة وبطرق توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، الأمر الذي يجعلها قادرة على توفير تجربة تعليمية متكاملة لجميع الطلبة في كل وقت وحين.