جامعة الشارقة تبحث التعاون مع إندونيسيا

الشارقة (وام)

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وحسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة تعزيز فرص التعاون العلمي والأكاديمي مع عددٍ من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في جمهورية إندونيسيا، خاصة جامعة «بيناوان» المتخصصة في مجالات العلوم الطبية والصحية والتمريض واستقبال عددٍ من الدارسين في هذا المجال لاستكمال دراستهم في جامعة الشارقة لمرحلتي البكالوريوس، أو الدراسات العليا والتدريب العملي.

ورحب مدير الجامعة بالسفير الإندونيسي للجامعة والوفد المرافق له خلال زيارته جامعة الشارقة، وذلك بحضور عددٍ من نواب المدير ومدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.