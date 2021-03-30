تمديد تسجيل الطلبة لرياض الأطفال

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد فترة التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول، إلى جانب صفوف النقل «2 - 12» للعام الدراسي 2021 - 2022 في المدارس الحكومية لغاية 8 أبريل المقبل؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال إجراءات التسجيل.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أولياء أمور الطلبة المستهدفين إلى المبادرة في حجز مقاعد أبنائهم وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر الدخول إلى الرابط https://tinyurl.com/publicschoolregistration ، حيث يمكنهم من خلاله إتمام عملية التسجيل، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة للالتحاق في المراحل الدراسية المشار إليها.

وكانت المؤسسة قد حددت شروطاً لالتحاق الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية، بحيث يكمل الطلبة السن المعتمد للتسجيل حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي 2021-2022، بحيث لا يقل عمر الطالب في الروضة الأولى عن 4 سنوات، وتشمل الطلبة مواليد عام 01-09-2016 إلى عام 31-08-2017، بينما يتم قبول الطلبة ممن أتموا خمس سنوات في الروضة الثانية، وتشمل الطلبة مواليد عام 01-09-2015 إلى عام 31-08-2016، وبخصوص الصف الأول يقبل الطلبة ممن أتموا 6 سنوات، ولا يتجاوزوا 8 سنوات، وتشمل الطلبة مواليد 01-9-2013 إلى 31-08-2015.