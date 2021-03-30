«زايد للثقافة الإسلامية» تنظم لقاء الشركاء الافتراضي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية «لقاء الشركاء الافتراضي الأول» عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، بحضور المدير العام للدار الدكتورة نضال محمد الطنيجي والشركاء ممثلي الجهات التي تجمعها شراكات استراتيجية مع الدار، إلى جانب عدد من قيادات وموظفي الدار.

ويأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الدار وشركائها، وتبادل الأفكار وتعزيز التواصل مع الشركاء، والتعرف على احتياجاتهم المستقبلية من الدار.

وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي أن هذا اللقاء يعد منصة رائدة نعزز من خلالها أواصر الشراكة نحو انطلاقة جديدة لتحقيق رؤية دار زايد للثقافة الإسلامية وأهدافها الاستراتيجية الطموحة وسعيها الجاد للتواصل والتكامل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي وتبادل الأفكار والخبرات لتوفير حياة كريمة لأفراد مجتمع إمارة أبوظبي على مختلف ظروفهم ومراحل حياتهم.

وبينت أن التعاون وتكامل الجهود بين الدار وشركائها الاستراتيجيين، يكتسب أهمية كبيرة، في ظل تلاقي الرؤى والأهداف المشتركة لتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بالسعي المشترك إلى تعزيز هذه الشراكات لبناء مجتمع متلاحم مبنى على التسامح واحترام الآخر ونقل أهدفنا الثقافية المتسامحة لقيم دولة الإمارات لجميع الناس بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم.

وأضافت: إن الدار عملت على تطوير عدد من الإجراءات الداخلية في سبيل تسهيل وتعزيز التعاون مع الشركاء، والتي تهدف في مجملها إلى اختصار الإجراءات وتيسيرها من خلال اختصار الوقت والجهد وتسهيل عملية التواصل الفعال، إلى جانب تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية التي تنتهجها الدار مع المتعاملين والعاملين عبر وضوح الإجراءات وتوفر المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء في تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة تستهدف الفئات المستفيدة.