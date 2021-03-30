اتفاقية بين «سعود بن صقر القاسمي للبحوث» و«عبد الله الغرير للتعليم»

دبي (الاتحاد)

وقعت كلٌ من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم على اتفاقية تفاهم، في إطار اجتماع افتراضي من أجل تقديم خدمات عالية الجودة في مجال التعليم والمشورة المهنية للشباب في دولة الإمارات.

وتتوافق الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 التي تسعى إلى إعداد جيل جديد من الإماراتيين المتسلحين بأدوات المستقبل، كما أنها تعكس التزام مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم بتحسين معيشة الطلبة الإماراتيين والعرب في دولة الإمارات، وعبر المنطقة كافة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: «يتمتع الشباب في دولة الإمارات بدور أساسي في نموها الاقتصادي. وإن شراكتنا مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة تحتفي بإمكاناتهم، وتقدّم لهم الدعم لكي يعملوا على تطوير المهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق نجاح منقطع النظير في رحلتهم التي تبدأ على مقاعد الدراسة وتستمر في سوق العمل».

من جانبه، قال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «لعل أحد أبرز أهدافنا في المؤسسة، يرمي إلى بناء علاقات مثمرة مع شركائنا الاستراتيجيين، تصب في نهاية المطاف في مصلحة الطلبة في دولة الإمارات أثناء مسيرتهم على مقاعد الدراسة. فعندما يحظى الشباب بالمشورة وفرص التعليم العالية الجودة، سيتمكّنون من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في تنمية وطنهم. وإنني على ثقة بأن هذه الشراكة مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم التي نعتبرها حليفاً تقليدياً لنا، ستساعد الطلبة في تحقيق شغفهم بالحياة واكتشاف مسارات مهنتهم المستقبلية التي ستلهمهم من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم المحلي والأوسع نطاقاً».