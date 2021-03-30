الاعتماد الأكاديمي الدولي لـ«الإمارات للتطوير التربوي»

خلفان النقبي (أبوظبي)

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن الانطلاق بحلتها الجديدة في إطار سعيها المتواصل للنهوض بقدرات ومهارات المدرسين في السلك التعليمي في الدولة، وذلك يوم أمس، وحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي من قبل الهيئة المركزية للتقييم والاعتماد «زيفا» هانوفر الألمانية، والتي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات التي تمنح وثيقة مرجعية لمؤسسات التعليم العالي خارج ألمانيا، حيث حصلت الكلية على الاعتماد الدولي لعدد من برامجها الأكاديمية التي تشمل 4 برامج دبلوم و5 برامج ماجستير، و3 برامج دكتوراه، إلى جانب الاعتماد المؤسسي ونظام ضمان الجودة الخاص بها، لتحقق بهذا إنجازاً مهماً جديداً يؤكد على اعتمادها لأفضل الممارسات العالمية في القطاع التعليمي.

ويعتبر الاعتماد الأكاديمي خطوة مهمة في تعزيز النظم الخاصة بجودة التعليم والمناهج المعتمدة داخلياً، وهو تأكيد على استيفاء كلية الإمارات مختلف المعايير المرجعية المتبعة في المؤسسات والكليات التعليمية على حسب المعايير الأوروبية المعتمدة، إلى جانب تفعيل الأنظمة التي تضمن تطوير الجودة للأنشطة الأكاديمية على نحو مستدام، الأمر الذي يسهم في تعزيز قبولها من قبل الأوساط الأكاديمية الدولية.

وخلال الأشهر الماضية، قام خبراء من مؤسسة ضمان جودة التعليم «زيفا» بإجراء تقرير شامل حول الممارسات المعتمدة ضمن كلية الإمارات للتطوير التربوي، وذلك عبر إجراء محادثات مكثفة مع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة الحاليين والخريجين، عبر عقد زيارتين في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، إلى جانب مراجعة جميع الوثائق الخاصة بالكلية من سياسات وإجراءات متبعة وكذلك البرامج المعتمدة وغيرها.

وأكد الدكتور إبراهيم الحجري، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، أهمية هذا الإنجاز كونه يعد خطوة نوعية في تعزيز منظومة التعليم في الدولة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التعليم المستدام في الدولة، والتركيز على تطوير أدوات التعليم التي تعزز من تطوير قادة المستقبل كونهم القاعدة الصلبة للانطلاق نحو مرحلة ما بعد النفط.