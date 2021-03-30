خريطة تفاعلية لمشروع إفطار الصائم في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

كشف يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الجمعية، بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة على مستوى الدولة، تماشياً مع الظروف الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا»، حيث قامت الجمعية بتصميم وتنفيذ وإطلاق خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم لهذا العام، والذي تنفذه الجمعية في 85 نقطة توزيع لوجبات الإفطار في إمارة الفجيرة، والعدد اليومي المتوقع للمستفيدين هذا العام 16.666 شخصاً بإجمالي 500.000 شخص على مدار الشهر الكريم، حيث يمكن للمتبرعين سواء الأفراد أو المؤسسات اختيار موقع التبرع، وعدد المستفيدين باستخدام الهاتف المحمول عن طريق الخريطة التفاعلية التي توفرها الجمعية عبر الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: https:/‏‏/‏‏www.fujcharity.ae/‏‏iftar/‏‏

وأوضح المرشودي، أنه بمجرد الدخول على الرابط الذكي تفتح الخريطة التفاعلية، وتظهر كل نقاط توزيع وجبات الإفطار في المناطق المختلفة، وتظهر معها أعداد المستفيدين، بالإضافة معرفة التكلفة، وكما يمكن بكل سهولة الدفع عن طريق الهاتف.