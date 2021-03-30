«معاً» تطلق «لنتواصل» لتعزيز المشاركة المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً إطلاق برنامج «لنتواصل»، وهي مبادرة افتراضية تمتد على مدار 10 أسابيع تتيح فرصة المشاركة بشكل مجاني لكافة أفراد مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

جاء إطلاق البرنامج بهدف تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والتواصل في ظل التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، إذ يوفر فرصة مميزة للمشاركة والاندماج الاجتماعي، من خلال توسيع نطاقه ليشمل أبناء المجتمع كافة، ومن خلال أربعة مجالات تتضمن الصحة والعافية، الأعمال والتدريب، المجتمع، الفن والثقافة.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «نحن فخورون بإطلاق برنامج (لنتواصل) في إمارة أبوظبي. تم تنظيم البرنامج ووضع قواعده بعناية ليناسب كافة فئات المجتمع. مر علينا عام استثنائي واختلف نمط الحياة خلاله؛ لذا نأمل أن يعمل البرنامج الجديد على سد الفجوة الحاصلة في التواصل والتفاعل المباشر بين أبناء المجتمع. ونسعى إلى أن يكون البرنامج فرصة لإحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام يساهم في تحسين الصحة النفسية في المجتمع».

وينطلق البرنامج بدعم من بلدية أبوظبي شريك المبادرة وشركة نيرفانا للسفر والسياحة الراعي الرسمي للبرنامج، إذ يوظف منظمو الرحلات خبراتهم المتمثلة بكيفية إيجاد وسيلة لربط مختلف الحضارات والثقافات ضمن مجتمع أبوظبي. وتعتبر شركة فلاش للترفيه الشريك الداعم للبرنامج الذي يساهم في إدارة العمليات التشغيلية للبرنامج في دورته الأولى.

بدوره، قال علاء العلي الرئيس التنفيذي من شركة نيرفانا للسفر والسياحة «تتشارك أهداف برنامج (لنتواصل) مع استراتيجية شركتنا، المتمثلة في رعاية وسعادة أبناء المجتمع. تشكل أبوظبي موطناً رئيساً لشركتنا، واليوم نعلن بفخر أننا سنكون الراعي الرسمي لبرنامج رائد يحمل رسالة سامية تهدف إلى ترسيخ التكاتف بين أبناء المجتمع وإحداث تحول إيجابي».

وستتولى شركة نيرفانا تقديم جوائز لكل من المبادرات العشرين، أي خمس جوائز ضمن كل محور، وتتضمن الجوائز قسائم للإقامة في فنادق وتذاكر للمتنزهات، وخوض تجارب ممتعة وذات شهرة عالمية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال جون ليكريش، رئيس «فلاش» التنفيذي قائلاً: «تتمتع (فلاش) بسنوات طويلة من الخبرة بالعمل ضمن مبادرات مجتمعية تصل إلى أكثر من 12 عاماً، وعلى مر تلك السنوات قدمنا تجارب نالت إعجاب الملايين عبر مجموعة من الأحداث المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية. لقد عملنا من كثب مع هيئة معاً في تطوير برنامج (لنتواصل) لنضمن تحقيق النتائج المرجوة بتوفير معطيات ذات جودة عالية تستقطب أفراد المجتمع وتلهمهم».

وأعلن برنامج «لنتواصل» ترحيبه بدعم الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات للمساهمة والمشاركة في مبادرات تُعنى بالتواصل والمعرفة والتنمية لمجتمع الإمارة. كما أعلن بدء تسجيل المشاركين، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 1 أبريل 2021.