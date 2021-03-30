تقنيات ذكية لمراقبة حالة الأصول «عن بُعد» في «طرق دبي»

دبي (وام)

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً ذكياً مركزياً فائق التطوّر لرصد ومراقبة أداء الأصول عن بُعد في مترو دبي، وتحديداً في مشروع مسار 2020، وذلك في خطوة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «يستخدم هذا النظام الذكي تقنية إنترنيت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي في تحليل عددٍ كبيرٍ من بيانات الأصول بشكل مستمر والتنبؤ بأي تغير سلبي يطرأ على أداء الأصول قد يؤدي إلى تعطّل الخدمة التشغيلية لمترو مسار 2020، وفي حالة حدوث مثل هذه الحالات، يقوم النظام الذكي بإشعار مشغّل المترو بمركز التحكم الرئيس في محطة الراشدية للقيام بالصيانة الوقائية اللازمة قبل حدوث أي عطل قد يؤثر على عملية التشغيل للمترو».