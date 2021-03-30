«كليات التقنية» تستعرض توظيف منظومة التميز الحكومي في عملها

أبوظبي (وام)

عقدت كليات التقنية العليا بالتعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ضمن سلسلة «حوارات التميز الحكومي» ندوة افتراضية بعنوان: «ومضات من رحلة التميز والريادة في كليات التقنية العليا»، وتم خلال الندوة استعراض النتائج التي حققتها الكليات من خلال تبنيها منظومة التميز الحكومي 2.0 التي حفزتها على تطبيق أساليب عمل غير تقليدية تعتمد على الاستباقية والمرونة والابتكار.

وركزت الندوة - التي شارك فيها الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وعدد من المسؤولين الحكوميين والمديرين والخبراء والأكاديميين، وأكثر من 900 شخص - على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية في مؤسسات التعليم، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وبما يضمن استمرارية التعليم خصوصاً وقت الأزمات.

وأكد الدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التميز في المنظومة التعليمية، وتطوير الحلول والأدوات المبتكرة التي تضمن استدامة التعليم واستمراريته خصوصاً وقت الأزمات والطوارئ، ما يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في بناء منظومة تعليمية مستقبلية متميزة تواكب المتغيرات العالمية، وتلبي متطلبات التنمية الشاملة.