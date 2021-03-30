المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية 25 أكتوبر

العين (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة وبلدية مدينة العين الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2021، بمشاركة جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأميركية كشريك علمي و200 مختص من مختلف بلدان العالم، أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقد أمس، بحضور الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والدكتور معمر بن كراودة عميد كلية العلوم ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والدكتور حيدر بكر أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بجامعة الإمارات، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعدنان شرف الهاشمي مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة العين.

وأكد الدكتور أحمد مراد، أن جامعة الإمارات تولي أهمية قصوى للمؤتمرات الدولية في إطار دوروها الاستراتيجي في تعزيز العلوم، باعتبارها مركزاً لنقل العلوم والمعرفة، مشيراً إلى أن المشاركة في الفعاليات السابقة للمؤتمر كانت في تزايد ملحوظ، حيث بلغت المشاركة في الدورة الخامسة للمؤتمر أكثر من 37 دولة، أي ما يقارب ضعف المشاركة في المؤتمر الأول.

من جانبه، أشاد عدنان شرف الهاشمي بالتعاون الاستراتيجي بين كل من بلدية مدينة العين وجامعة الإمارات في شتى المجالات العلمية المختلفة والتي نتج عنها التنظيم المشترك للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية، وذلك للانطلاق لآفاق أوسع للبحث والتحليل لتقديم الأفضل ودعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع قائم على الاستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور معمر بن كراودة عميد كلية العلوم ورئيس اللجنة التنظيمية، أنه وبسبب الأوضاع الصحية العالمية الحالية، وفي حالة استمرار القيود العالمية على حركة التنقل، فقد أوصت كل من اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية للمؤتمر على أن يكون المؤتمر العالمي السادس للجيوفيزياء الهندسية مؤتمراً افتراضياً وحضورياً، أي هجيناً «Hybrid».

بيئة

أكد الدكتور حيدر بكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن أهمية الجيوفيزياء الهندسية تكمن في طرق استخدامها للكشف عن مواقع التراكيب التحت سطحية والتي قد تكون مصدر خطر على الأرواح والممتلكات، وذلك من دون اللجوء إلى الحفر أو تغيير معالم الموقع، وأن هذه الطرق غير مدمرة للبيئة، وأن هناك العديد من الطرق المختلفة لاستخداماتها، حيث توجد على الأقل طريقة واحدة تلائم خصوصية أي موقع في أي مكان.

وقال: إن أهمية الجيوفيزياء تزداد بشكل كبير في مجالات البناء والبيئة والتحريات الجنائية والآثار، حيث أصبحت بشكل عام من الطرق التي لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة مواقع المنشآت المدنية والصناعية والبحث عن مواقع المياه الجوفية وغيرها.