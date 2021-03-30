«الأمن السيبراني» يناقش نشر الوعي الرقمي

أبوظبي (وام)

عقد مجلس الأمن السيبراني اجتماعه الثالث لعام 2021، أمس الأول، في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، برئاسة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمن السيبراني وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة.

وتناول المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من المواضيع، حيث استعرض جهود تطوير وتحديث الخطة الوطنية المتكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها، بما يسهم في استدامة البيئة السيبرانية بشكل آمن وصلب، ويمكن الأفراد والمؤسسات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومتطورة.

كما اطلع المجلس على آخر تطورات الوضع الأمني الرقمي والخطط التطويرية التي يسعى إليها ضمن الاستراتيجية الشاملة لحكومة الإمارات، إضافة إلى تعزيز الجهود لنشر الوعي بالأمن السيبراني، لا سيما أفراد المجتمع والمؤسسات، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الآمنة في التعامل مع التقنيات المتقدمة والمتطورة في الفضاء الرقمي.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، إن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الأمن السيبراني، من خلال بنية تحتية رقمية فائقة التطور واستراتيجية طموحة تعزز معايير الأمن الرقمي بالدولة، مستندة إلى آليات ومحاور متطورة قادرة على التكيف السريع مع المتغيرات الطارئة والتصدي باحترافية عالية للهجمات السيبرانية المتقدمة.

وناقش المجلس تبعات الهجمات الإلكترونية بشكل عام وأثرها المحتمل، بما في ذلك آليات التصدي الأمثل للأزمات الطارئة واحتوائها وبكفاءة واستجابة عالية تتسم بالسرعة والمرونة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الرقمي من خلال بيئة سيبرانية آمنة ومتقدمة.

وبحث المجلس خططه وبرامجه المستقبلية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من سوق الأمن السيبراني وتطوير وبناء القدرات الوطنية من المتخصصين في الأمن السيبراني، وتشجيع الطلبة على الانخراط في هذا المجال الحيوي، بما في ذلك تطوير منظومة متكاملة للتدريب في مجال الأمن السيبراني.

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور محمد حمد الكويتي، رحب فيها بالحضور وتقدم وأعضاء مجلس الأمن السيبراني بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على توجيهاتها وجهودها الاستثنائية التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في مختلف المجالات حتى باتت الدولة منارة للتقدم والتطور القائم على الإبداع والابتكار. وأكد المشاركون في الاجتماع، أن إعلان عام 2021 «عام الخمسين» يمثل مرحلة تاريخية في مسيرة الإمارات الحضارية لمواصلة الإنجازات والريادة في مختلف المجالات، لا سيما بيئة الآمن السيبراني لنكتب خلاله بسواعد أبناء الإمارات وتعاون الجهود الوطنية المخلصة فصلاً جديداً من فصول التقدم والتطور لمستقبل رقمي أكثر إشراقاً وتفرداً لوطن اللامستحيل.