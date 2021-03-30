تعاون «إسعاف دبي» و«نداء»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء تهدف إلى التعاون في مجال الاتصالات اللاسلكية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال الطوارئ والسلامة.

وقع المذكرة كل من خليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومنصور بو عصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة نداء.

وبموجب التعاون، سوف تستمر الشراكة بين كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، فيما يخص خدمات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة عالية الجودة وذات مواصفات عالمية والتي تعتبر من الأنظمة التشفيرية المناسبة للاتصال في سيارات الإسعاف.